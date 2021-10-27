ضبط 27 سيارة سرفيس مخالفة لخطوط السير فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - شن جهاز السرفيس برئاسة محمود حسين، حملة على المواقف العشوائية بمحيط ميدان الجيزة وشارع مراد وشارع ربيع بقطاع جنوب الجيزة، تنفيذا لتعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف العشوائية.





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