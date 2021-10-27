/658319/الخيانة-سببتلي-وجع-كبير-ومفيش-حاجة-اسمها-سينما-نظيفة-أبرز-تصريحات-شيرين-رضا-مع-لميس-الحديدي

حلت الفنانة المصرية شيرين رضا، ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي والذي يُعرض عبر فضائية «ON»، وتحدثت خلال الحلقة عن مواضيع عدة، منها ما يخص حياتها الشخصية والأخري تخص حياتها الفنية.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة شيرين رضا ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

شيرين رضا تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

كشفت الفنانة شريين رضا تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية من صديقتها المقربة خلال فترة زواجها، دون أن تكشف مع أي زوج حدثت الخيانة، قائلة: "قصة وجع كبيرة.. ورفضت أواجهها، هقول لها إيه؟ ليه عملتي كده؟".

وتابعت: "في يوم ما حصلت الخيانة قررت أقطع علاقتي بها وخرجتها من حياتي تماما، كما قررت أن تنهي علاقتها بزوجها".

شيرين رضا تهاجم حاملي مصطلح السينما النظيفة

وعلقت رضا على الجدل المثار بسبب قبلتها لخالد النبوي في فيلم «قمر 14» قائلة:" مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ده مصطلح بيشتمنا كلنا، يعني أي حاجة خارج هذا المصطلح؛ تسمى ابتذال؟!.. سينما نظيفة دي كلمة شتيمة، وليست توصيفا.

وتعليقًا على بعض الفنانين الذين يرفضون اللمس في المشاهد خلال التمثيل؛ قالت شيرين رضا: "طيب ليه يشتغلوا في الفن أصلا؟، ممكن يروحوا الراديو؛ هيبقى فيه أعمال مافيش فيها لمس، الفنانين اللي بيتشرَّطوا يمثلوا من غير لمس؛ يروحوا الراديو أفضل"

ووجهت الفنانة شيرين رضا رسالة قاسية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب، عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا بعدم قراءة التعليقات السلبية، ولكن سترد على منتقدي ابنتها.

شيرين رضا تدافع عن ابنتها نور عمرو دياب

وأضافت شيرين رضا، في لقاء خلال برنامج كلمة أخيرة: بيقلولها شكلك عامل كده ليه؟.. نفسي بقى يوروني هما شكلهم إيه؟!. أنا أصلا أكبر متنمرة في الدنيا، لما حد يجي يتنمر على بنتي هشطفه وأزرعه في الأرض.. المفروض بنتي لما تتعرض للتنمر وأنا أم أعمل إيه! أنا ممكن أكلهم.

وعادت شيرين رضا وقالت: أنا قررت أسكت لأني عارفة إن ده هيقف في يوم من الأيام.. لكن عايزة أسأل الناس سؤال فرجوني جمالكم وحلاوتكم وجسمكم ودرستوا إيه واتعلمتوا إيه؟ قبل ما تتنمروا على حد شوفوا نفسكم.