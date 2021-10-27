/658320/موعد-مباراة-بيراميدز-ومصر-للمقاصة-في-الدوري-المصري

يخوض فريق بيراميدز أولى مبارياته ببطولة الدوري الممتاز، عندما يواجه في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره مصر للمقاصة، في الجولة الأولى للمسابقة، والتي تقام على ستاد الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبدالله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي.

وكان نادي بيراميدز تمكن في الصعود لهذا الدور بعدما تمكن أن يحقق الفوز على عزام التنزاني بهدف مقابل لاشئ بمجموع المبارتين.

أما المصري البورسعيدي فقد فاز بصعوبة بالغة أمام سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف في مباراة العودة، بعد نهاية مباراة الذهاب بدون أهداف.

منافس بيراميدز بالكونفدرالية

وجاءت القرعة لفريق بيراميدز خلال هذا الدور التكميلي بمواجهة إيه إس مانياما الكونغولي، وتقام مباراة الذهاب بالكونغو، أما مباراة العودة بالقاهرة.

أما النادي المصري البورسعيدي سوف يواجه فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في مباراة الدور التكميلي لبطولة الكونفدرالية، وتقام مباراة الذهاب بنيجيريا أما مباراة العودة بالإسكندرية.

وتقام مباريات الذهاب أحد أما 26، 27، 28 نوفمبر المقبل، أما مباريات العودة تقام أحد أيام 3، 4، 5 ديسمبر المقبل.