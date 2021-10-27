صور.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الرومانى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، إذ تم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين، وتم استعراض حرس الشرف.

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