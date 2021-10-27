وفى هذا الصدد، أجرت وزيرة الهجرة اتصالا هاتفيا بأشرف محمد أحمد، من أفراد البعثة، والذى أكد أن الجميع بخير، وأنهم ملتزمون بما تنشره الدولة المصرية من تعميمات، حرصا على سلامتهم.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، أن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة المصريين فى السودان، تلقت أيضًا استفسارات من الأهالى المتواجدين فى مصر عن أبنائهم الدارسين بالسودان بسبب عدم إمكانية التواصل معهم للاطمئنان عليهم.
وأشارت وزيرة الهجرة، أن سبب القلق الذى يعترى الأهالى هو أن هناك بعض المشاكل فى الإنترنت نتيجة للظروف الحالية، مؤكدة أن أعضاء الجالية المصرية بخير ولم يصلنا أى شكوى منهم وليس لهم تداخل مع الأحداث.
وتابعت وزيرة الهجرة: لا داعى لقلق الأهالى لأن أبناء الجالية بعيدين عما يحدث، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الخارجية وأن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار 24 ساعة ويقوم فريق عمل الغرفة بطمأنة الأسر على ذويهم بالسودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة لأهالى الطلاب بالسودان: أبناؤنا بخير وبعيدين عن الأحداث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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