وزيرة الهجرة لأهالى الطلاب بالسودان: أبناؤنا بخير وبعيدين عن الأحداث

جدة - نرمين السيد - أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن غرفة عمليات الوزيرة تلقت عددا من الاستفسارات من أهالى بعثة الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب للاطمئنان على صحة ذويهم المشاركين فى معرض للكتاب هناك، والذين يستعدون لمعرض الخرطوم الدولى للكتاب.





وفى هذا الصدد، أجرت وزيرة الهجرة اتصالا هاتفيا بأشرف محمد أحمد، من أفراد البعثة، والذى أكد أن الجميع بخير، وأنهم ملتزمون بما تنشره الدولة المصرية من تعميمات، حرصا على سلامتهم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، أن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة المصريين فى السودان، تلقت أيضًا استفسارات من الأهالى المتواجدين فى مصر عن أبنائهم الدارسين بالسودان بسبب عدم إمكانية التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن سبب القلق الذى يعترى الأهالى هو أن هناك بعض المشاكل فى الإنترنت نتيجة للظروف الحالية، مؤكدة أن أعضاء الجالية المصرية بخير ولم يصلنا أى شكوى منهم وليس لهم تداخل مع الأحداث.

وتابعت وزيرة الهجرة: لا داعى لقلق الأهالى لأن أبناء الجالية بعيدين عما يحدث، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الخارجية وأن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار 24 ساعة ويقوم فريق عمل الغرفة بطمأنة الأسر على ذويهم بالسودان.