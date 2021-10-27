صور.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه أول يفيد وجود شرفة شقة سكنية آيلة للسقوط بالطابق الثانى علوى بعقار بشارع أحمد السكندرى بمنطقة سيدى بشر بحرى.
وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم الدفع على الفور بمهندس التنظيم وقول أمنى ووحدة الإزالة الفورية إلى موقع البلاغ.
وأشارت رئيس حى المنتزه أول، أنه تم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، وذلك لخطورتها الداهمة.
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