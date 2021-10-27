انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف دام...

اقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي وذلك في أولي رحلاتها

بعد فترة توقف دامت ٦ سنوات

و سوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب و عودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

و قد أقلعت الطائرة في تمام الساعة ٧ صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي و كان على متنها ١١٠ راكبا من السائحين و المصريين،

ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة اخري مساء اليوم الى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

جدير بالذكر ان تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار و الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر .

وتعد هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ جنيه إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و ٢٤٥٠ جنيه إلى كل من مرسي علم وأسوان.