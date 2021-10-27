الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، لتحديد نوعية الملابس واختيار الأوقات الأنسب للخروج.

درجات الحرارة في المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس الأربعاء معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، وحار نسبيًا فى جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أنه من المنتظر، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا اليوم الأربعاء على السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 20-30%، وتكون الامطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة 20% وذلك ليومي الخميس والجمعة.

طقس معتدل

ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات، والتى تزيد ارتفاعًا فى المناطق الجنوبية، وإليكم التفاصيل:-

القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19 السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20

جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22

شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15

وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.