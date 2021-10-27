/658325/الفريق-أسامة-ربيع-لسفراء-الدول-الأعضاء-بالمنظمة-البحرية-انتظام-حركة-الملاحة-بالقناة-وزيادة-أعداد-وحمولات-السفن-العابرة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية IMO، برئاسة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والسفيرة سريناد جميل نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

الفريق أسامة ربيع يستقبل وفد سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية IMO

ضم الوفد سفراء ٣٠ دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وماليزيا وسنغافورة وسيريلانكا وبنما وجنوب إفريقيا وغينيا وأوغندا والكاميرون، وغيرهم من الدول.

تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون المثمر مع المنظمة البحرية الدولية "IMO" وكافة أعضائها ممن تجمعهم مصالح مشتركة لخدمة حركة التجارة العالمية تدعمها قناة السويس باعتبارها المرفق الملاحي الأهم في نقل حركة التجارة من الشرق إلى الغرب.

الفريق ربيع يوجه رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19"، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن حركة الملاحة بالقناة في الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ شهدت عبور ١٦٦٦١ سفينة مقابل عبور ١٥٣١٠ سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها ٨,٨% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال ذات الفترة من العام الجاري بنسبة ٨,٥ % بواقع مليار و٢٩ مليون طن، مقابل ٩٤٨,٤ مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم 25 أكتوبر من العام الجاري ٥,١ مليار دولار مقابل ٤,٥٣ مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها ١٢,٦% .

وشدد رئيس الهيئة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في ضوء اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير البنية التحتية بما يساهم في خدمة قطاع النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة وسلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة تعد نماذج ناجحة تعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والرؤية المصرية في مجال تطبيق مفهوم التنمية المستدامة.

خلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة محاور استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣ وما شهدته من خطوات متسارعة على صعيد تطوير كلٍ من المجرى الملاحي للقناة والأسطول البحري للهيئة بالإضافة إلى تفعيل التوجه نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة.