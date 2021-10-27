/658317/كان-راجع-من-الأجازة-وفاة-ضابط-شرطة-في-حادث-سير-بطريق-الغردقة

توفى منذ قليل المقدم محمود القللي، من قوة مديرية أمن البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من انتهاء إجازته في القاهرة، خلال عودته إلى العمل بسيارته الخاصة في حادث بطريق رأس غالب.

دوت الخليج وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث بمديرية البحر الأحمر، أن المقدم محمود القللي، كان عائدا إلى عمله مرة أخرى بمدينة الغردقة، وتعرض لحادث مروري، وتوفى على إثره في الحال. المقدم محمود القللي والتحق المقدم محمود القللي بإدارة المرور بالبحر الأحمر، منذ أكثر من 6 سنوات، وعرف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين، فضلا عن مساهمته في القبض على عدد من العناصر الإجرامية، بسبب اليقظة خلال الخدمات المكلف بأدائها في الشارع.

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