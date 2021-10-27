/658318/مشوارك-سعيد--كثافات-مرورية-متوسطة-بشوارع-القاهرة-والجيزة

شهد صباح اليوم الأربعاء، عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متوسطة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشوارك سعيد في شوارع القاهرة والجيزة

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى مطار القاهرة الدولي ، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال.

زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة

كما تباطأت حركة سير المركبات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر.

كما شهد أيضًا محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان والبطل أحمد عبد العزيز كثافات مرورية متوسطة، وكذلك ظهرت كثافات بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

كما ظهرت كذلك كثافات وتباطؤ في حركة السيارات بمحيط ميدان النهضة والجامعة القاهرة وبين السرايات، ومحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، حيث انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائرى وصولا الى مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى، وظهرت تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا الى حدائق الاهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.