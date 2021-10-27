/658326/رشا-إسحق-إلغاء-حالة-الطوارئ-يعلن-للعالم-أن-مصرعلي-اعتاب-جمهورية-جديدة-تتمتع-بالأمن-والاستقرار

أشادت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جيمع أنحاء البلاد، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة و تراكمية الاثر و لاتظهر نتائجها الا بشكل متدرج، وهو الامر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب علي التحديات المتراكمة، والتصدي لأوجه النقص القائمة، لافتة إلى أن القرار يعلن للعالم أن مصر الان و هي علي اعتاب الجمهورية الجديدة تتمتع بالامن و الاستقرار في كافة ربوع البلاد.

حالة الطوارئ

ووجهت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، تحية تقدير واعتزاز لشهدائنا الأبطال من أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى مرحلة جديدة من الأمن و الاستقرار.

حقوق الانسان

كما وجهت النائبة رشا اسحق، تحية للشعب المصري العظيم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و نعلن عزمنا علي استكمال مسيرة تعزيز احترام و حماية كافة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور و التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية والاقليمية المنضمة إليها مصر كخارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الانسان.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."