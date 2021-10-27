/658327/الرئيس-الرومانى-بضيافة-مجلسى-النواب-والشيوخ-بعد-لقاء-السيسى-اليوم

يستقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأربعاء الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. وذلك بعد لقاء الأخير بالرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الإتحادية، كما يستقبله أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

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وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، فقد احتفلا عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين، تسبق تلك المدة الزمنية الـ(100 عام)، وشهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.

الرئيس الرومانى بضيافة مجلسى النواب والشيوخ بعد لقاء السيسى اليوم

تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدرٍ كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.