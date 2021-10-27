/658328/2-نوفمبر-حلف-اليمين-لـ-97-من-معاوني-النيابة-الإدارية-بوزارة-العدل

أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 27/10/2021، عن تحديد يوم 2 نوفمبر المقبل لحلف اليمين الخاص بتعيين 97 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2014، من كليات «الحقوق والشريعة والقانون والشرطة»، الصادر بشأنهم القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحديد يوم 2 نوفمبر المقبل لحلف اليمين الخاص بتعيين 97 معاون نيابة إدارية

رئيس هيئة النيابة الإدارية

وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد،أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل بمقر وزارة العدل في لاظوغلي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر الالتزام بالزي الرسمي «بدلة سوداء ، قميص أبيض» والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد في تمام الموعد المقرر، ويمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.