/658329/القنوات-الناقلة-مباراة-الأهلي-ضد-الاسماعيلي-في-الدوري-المصري

يدخل النادي الأهلي لمباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة الإسماعيلي في قمة مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي في الدوري المصري:

القنوات الناقلة

التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي.

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

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تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

التقى الأهلي بفريق الإسماعيلي في 115 مباراة ببطولة الدوري فقط وحقق الأهلي الفوز في 59 مباراة فيما نجح الإسماعيلي في الفوز بـ 22 مباراة فيما فرض التعادل نفسه في 34 مباراة خلال تلك المواجهات سجل الأهلي 169 هدف مقابل 93 هدف لنادي الإسماعيلي.

ومن جهة اخرى تقابل الأهلي الإسماعيلي في 138 مباراة بمختلف البطولات فاز الاهلي في 71 مباراة وخسر في 29 وتعادلا في 38 مباراة

خلال تلك المباريات سجل الأهلي 206 أهداف والإسماعيلي 117 هدف.

وجاءت القائمة كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

قائمة المرشحين بانتخابات الأهلي:

وكانت قائمة محمود الخطيب مكتملة بالكامل، حتى جاء حسام غالي وخطف الأضواء أمام الجميع، وترشح ضمن قائمة بيبو.

ويعود سبب ترشيح 8 أعضاء بدلاً من 7 في قائمة الخطيب، بسبب القلق من قرار استبعاد أحد الأعضاء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات.

محمود الخطيب

وقرر محمود الخطيب المجازفة وتواجد عضو ثامن، حتى إعلان النتيجة النهائية للمرشحين، وذلك بعد التأكد من الموقف القانوني لكل عضو.

وكان محمد سراج الدين غير متواجد في قائمة الخطيب للانتخابات المقبلة، ولكنه جاء بسرعة البرق وقدم أوراق ترشحه ليتواجد ضمن قائمة بيبو.

وفي حال تواجد الأعضاء الـ 8 في الانتخابات المقبلة، فمن الممكن أن ينسحب أحد المرشحين ليتواجد العدد المحدد فقط حتى لا يتم التأثير على أعضاء الجمعية العمومية أثناء التصويت على الانتخابات.

يذكر أن انتخابات الأهلي سوف تجري في يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، وستكون هناك منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين الخالدين “مرتجي والدرندلي”، بجانب الأعضاء تحت السن بعد تواجد عمر ربيع ياسين.