/658332/بعد-تصديق-الرئيس-السيسي-حظر-تشغيل-طلمبات-على-المساقى-المطورة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
دوت الخليج
ويعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
حظر تشغيل طلمبات على المساقى المطورة
وحظرت المادة 57 من القانون تشغيل أي طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أي تعديل على مكونات نظم الري المطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى المطور فى الأراضي الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الرى السطحى من خلال الترع والمساقى.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
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