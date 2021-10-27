السيسى: مصر تحرص على تطوير العلاقات مع رومانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية. وتابع الرئيس السيسى: "اتفقت مع رئيس رومانيا على عقد الدورة الرابعة من اللجنة المعنية بتطوير العلاقات بين البلدين". وأكد الرئيس، أهمية التعاون والتنسيق على جميع الأطر فى المحافل الدولية.

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