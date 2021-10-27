صور.. محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بمستشفيى البدرشين المركزى والحوامدية

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة مستشفيى البدرشين المركزى والحوامدية العام فى اطار المتابعات الدورية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة اى معوقات.





شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أقسام الإستقبال والطوارئ ورعاية حالات كورونا الى جانب العيادات الخارجية بالمستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

كما حرص المحافظ على متابعة أماكن إعداد الطعام والوجبات للمرضى بالمستشفيات (المطبخ) موجها بالاهتمام الكامل بالوجبات المقدمة للمرضى وحالة النظافة بالمكان وتقديم الخدمة على أكمل وجه.

كما تابع المحافظ الصيدلية الخاصه بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية موجها بضرورة المتابعة الدورية لتوافر عقاقير الأنسولين والأدوية الخاصة بالغسيل الكلوى بالكميات المناسبة بالاضافه الى وجود احتياطى اضافى من الادوية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشملت جولة المحافظ داخل مستشفى الحوامدية العام والمخصص لعزل حالات كورونا معاينة أقسام الرعاية الخاصة بالحالات المصابه للاطمئنان على الرعاية الطبيه المقدمة للمرضى.

وتابع محافظ الجيزة مركز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى الحوامدية ومدى إقبال المواطنين لتلقى التطعيم إذ تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح موجها بدعم المركز بأجهزة حاسب آلى إضافية للإسراع من وتيرة تسجيل الحالات وتحقيق أقصى أستفادة للمواطنين.

وحرص المحافظ على التواصل مع المواطنين المتلقين للقاح مؤكدا لهم أن الدولة حرصت على توفير اللقاحات بكميات وفيرة حرصا على سلامة المواطنين، والاستماع إلى المواطنين والتعرف على ابرز المعوقات التى تواجهم موجها بسرعه حلها.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومجدى محب رئيس مدينة الحوامدية.