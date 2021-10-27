السيسى: نؤكد دعمنا للحل السياسى وفق الاتفاقيات الأممية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بحث مع الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس الملف الليبى، وأكدنا دعمنا للحل السياسى وفق الاتفاقيات الأممية وبما يضمن وحدة الأراضى الليبية.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم مع الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس بقصر الاتحادية، أنه تم الاتفاق على توحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تسوية النزاعات بالمنطقة. وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الرومانى جهود مكافحة الإرهاب ومجابهة الكيانات التى توفر الملذات الآمنة للمتطرفين.

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