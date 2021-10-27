موعد حلف اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبو زيد، أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد دفعة 2014، الثلاثاء المقبل، بمقر وزارة العدل فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع الالتزام بالزى الرسمى (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد فى تمام الموعد المقرر.





وذكرت الهيئة أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيل. وصدر القرار الجمهورى رقم 498 لسنة 2021، بتعيين 97 معاون نيابة إدارية من خريجى دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. من ناحية أخرى، حددت النيابة الإدارية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، موعدًا لحلف اليمين لمعاونى النيابة الإدارية الجدد دفعة 2013، الذين صدر لهم قرار تعيين من رئيس الجمهورية. وقالت النيابة الإدارية، إن حلف اليمين سيكون فى الساعة التاسعة صباحًا، بمقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى بوسط البلد. كان رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين 359 معاون نيابة، من خريجى دفعة 2013 بكليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة.

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