جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الملعب ومركز الشباب يخم أكثر من 150 ألف من سكان المنطقة، ويعتبر متنفسا للشباب في هذه المنطقة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مركزا للشباب وملعبا خماسيا بـ4 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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