السيسى: نؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم مع الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس بقصر الاتحادية: "أكدنا خلال المباحثات أهمية التنسيق فى مختلف الأطر والمحافل الدولية، وضرورة الالتزام بمقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة الليبية".

كما أكدنا مبدأ حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتنسيق المستمر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول لها، كما أكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجهات الراعية له.

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