القوى العاملة: تعيين 7028 شابا وبحث 647 شكوى عمالية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7028 شابا، منهم 48 من ذوى الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 29893 شابا، وتوفير 59 فرصة عمل، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى مهارة، و1989 رخصة مزاولة حرفة.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية استخرجت 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 253 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، أن المديرية تلقت 1144 شكوى، منها 159 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 256 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 175 شكوى، وإحالة 57 شكاوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت فى: 117 منحة مولود جديد بإجمالى 236 ألف جنيه، و37 منحة زواج بمبلغ 111 ألف جنيه، و10 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 56 ألف جنيه لعمل 13 عملية جراحية صغرى وكبرى لـ 13 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ 177 عاملا من المسجلين.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد فتشت المديرية على 403 منشآت دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 371 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 280 شكوى، وتم تسوية 213 شكوى منها، وتبقى 67 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 210 محاضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 9 شكاوى، وعقد 20 ندوة توعية.