/658334/فضائح-الإخوان-فى-الخارج-تسريب-صوتي-لقيادي-الجماعة-مجرد-عصابة-قادها-محمود-عزت-ومافيش-أمل

فجر تسجيل صوتي لأحد قيادات الإخوان، حالة من الانشقاق الحادة بين عناصر الإخوان الهاربة إلى الخارج، حيث وجه قيادي انتقادات واتهامات لتشكيل الإخوان الحالي والسابق واصفًا إياه بالعصابة. المتحدث فى التسريب الصوتي، هو أحد القيادات الإخوانية الفارة إلى دولة البلقان والمحسوب على جبهة لندن، ويدعى أحمد مطر، والذى قال:" هناك فارقًا كبير بين أجيال الجماعة الأربعة، الجيل الأول هو جيل الإمام البنا، الذين هم من مواليد 1900 إلى 1935، والذى كان آخرهم عاكف، وتربوا فى العلانية والشرعية، وابتلينا من عام 1954 إلى 1974 بمجموعة دخلت الإخوان ليست من الإخوان «تنظيم سري» والذى يقوده محمود عزت ومن على شاكلته.

وأشار القيادي الهارب، إلى أن هذا التنظيم السري، الذى قاده محمود عزت، بدء فى تصعيد شخصيات ذوى طاقات محدودة مثل محمود حسين، وأيضًا محمود غزلان ومحمود عبدالرحيم ومحمود إبراهيم، ومحمود الإبياري، وكل من اسمه محمود، واستبعدوا الوجوه الأخرى مثل عصام العريان وعبدالمنعم أبو الفتوح وحلمي الجزار محمد البلتاجي".

وتابع: احنا تربينا على ايد الحاج عباس السيسي منعرفش محمود عزت دا".

وأضاف قائلا "إن المجموعة التي دخلت الإخوان من العام 54 إلى العام 74 كانوا من مواليد الفترة من العام 35 إلى العام 49، هؤلاء تسللوا في وقت عبدالناصر الذي كان يمنع الإخوان ويحظر نشاطهم ويبطش بهم، لذا انضم للتنظيم وقتها مجموعة من الأشخاص أقرتهم القيادة، وطالبهم الالتزام باللاءات الثلاث وهي لا تفكير ولا إبداع ولا طموح، وهم من أعضاء التنظيم السري"، داعياً أن تصيبهم ساحقة ماحقة تخلص الجماعة منهم، ومؤكداً أن محمود حسين يذهب بالتنظيم والجماعة إلى الجحيم.

واستكمل:" مفيش أمل انتهى الموضوع، هؤلاء ركبو الجماعة وخطفوهم إلى مسار لا علاقة له بالإخوان".