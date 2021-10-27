/658335/فيبي-فوزي-معلقة-على-قرار-إلغاء-حالة-الطوارىء-مصر-تسير-بخظى-ثابتة-نحو-الجمهورية-الجديدة
علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على قرار الرئيس السيسي بشأن مد حالة الطواريء قائبة:” بخطى واثقة تسير مصر نحو الجمهورية الجديدة ،التي تبدو ملامحها كحلم راود المصريين على مدار عشرات السنين ، و قيض الله له الزعيم الملهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليجسده في إصرار و عزيمة ، عبر مشروع وطني متكامل يستهدف كل مناحي الحياة في مصرنا الغالية”.
دوت الخليج
وتابعت:” ويأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطواريء لأول مرة منذ سنوات طويلة بمثابة إعلان عن انتصار الشعب المصري على الإرهاب الأسود و دحره كل مخططات من أطلق عليهم الرئيس أهل الشر و الذين حاولوا النيل من استقرار مصر و أمنها عبر تمويل بلغ مليارات الدولارات ، و لكن رجال الوطن الأبطال من القوات المسلحة و الشرطة الباسلة كانوا له بالمرصاد ، و قد أكد الرئيس فضل الشهداء الأبرار في تحقيق ما وصلت إليه بلدنا من امن و أمان كانا حافزاً لاصدار سيادته هذا القرار .
فيبي فوزي معلقة على قرار إلغاء حالة الطوارىء: مصر تسير بخظى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة
واكملت:” على جانب آخر اتصور ان مثل هذا القرار سوف تكون له أصداء واسعة على الأصعدة السياسية و الاقتصادية العالمية ، إذ يكرس لما وصلت إليه الأحوال في مصر من استقرار كفيل بجذب المزيد من رؤوس الأموال و الاستثمارات التي يعنيها كثيرا تهيئة الأجواء الملائمة لإنشاء مشروعاتها الصناعية والاستثمارية و اللوجستية ، فضلا عن قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصري .
واختتمت:” كما اجد هذا القرار مكملا لعديد من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لتشكل منظومة متكاملة لرؤية الجمهورية الجديدة ، أعني بذلك الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و اصدار تقرير التنمية البشرية ، و غيرها من الخطوات التي يمكن اعتبارها نقلة نوعية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري . كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعي جيدا متطلبات كل مرحلة و الذي يمتلك رؤية متكاملة لتنمية و تغيير شكل الحياة في مصر ما يرشحه بامتياز لان يكون أهم بناة مصر العظام”.
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