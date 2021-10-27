/658337/السرطان-وحذف-أعمالها-أزمات-إليسا-في-ذكرى-ميلادها-الـ50

حياتها لم تقتصر على مجرد الأضواء والشهرة فقط، بل شهدت الكثير من الزلات والصعوبات المريرة، التي اتخذت منها دافع قوي لتحقيق مزيدًا من النجاح، هي ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها ال 50.

دوت الخليج يرصد الأزمات التي شهدتها حياة ملكة الإحساس إليسا.

اعتزال اليسا الفن

فاجأت المطربة اللبنانية إليسا الوسط الفني بتدوينة أعلنت فيها اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم الذي تحضر له حاليًا هو الأخير في مسيرتها الفنية.

كتبت إليسا عبر حسابها على إليسا: «أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن».

إصابة إليسا بسرطان الثدي

صدمة قوية تلقاها محبو النجمة اللبنانية إليسا، بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي، في أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث تسببت في حالة انتفاضة بالوسط الفني بأكمله، وعبر الكثير من الفنانين عن حزنهم الشديد لمرضها.

حذف جميع أعمال إليسا الفنية

ومن بين الأزمات التي كانت حديث وسائل الإعلام وقتها قيام شركة روتانا بحذف كل الأعمال الفنية للنجمة إليسا بعد الاتفاق الذي وقعته روتانا مع الشركة الرقمية الفرنسية ديزر DEEZER، والذي من أبرز تداعياته، حذف المحتوى الكامل لـ"روتانا" من قناة "يوتيوب" وتطبيق أنغامي لتجتمع في تطبيق واحد وهو DEEZER.

وأعربت إليسا عن استيائها، حيث كتبت في تغريده لها عبر "تويتر": "إنها حقيقة.. تم حظر المحتوى الخاص بي من قبل روتانا بسبب اتفاقهم الجديد مع Deezer، أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات".

شائعات حول ارتباطها بوديع النجار

وانتشرت العديد من الشائعات حول ارتباط إليسا بعارض الأزياء اللبناني وديع النجار، وزعم مستخدمو المواقع أنه خطيبها، وأنهما يحضران للزواج، ولم ترد الفنانة على ذلك والتزمت الصمت في ظل انتشار العديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباطهما، ولكنها خرجت في إحدى اللقاءات التليفزيونية، وأكدت أنهم أصدقاء فقط.

السيرة الذاتية لإليسا

إليسار زكريا خوري، مغنية لبنانية، ولدت في البقاع عام 1971، ودرست العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية.

بدأت حياتها الفنية في السادسة عشرة من عمرها على خشبة "مسرح الساعة العاشرة" في مسرحيات سياسية من تأليف الفنان وسيم طبارة. ثم بعد بضع سنوات حصلت على الميدالية الفضية في برنامج "ستوديو الفن".