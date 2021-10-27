/658338/شيماء-حلاوة-تتقدم-باقتراح-بشأن-جوازات-سفر-المصريين-بالخارج

تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بإقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن إستحداث خدمة مميزة بالقنصليات والسفارات المصرية بالخارج لإستخراج جوازات السفر و المستندات الرسمية في وقت اسرع.

دوت الخليج يرصد تقدم شيماء حلاوة باقتراحح بشان جوزات سفر المصريين بالخارج

وأكدت النائبة شيماء حلاوه، أن هذا المقترح ياتي بناء على رغبة البعض من العاملين بالخارج ممن يحتاجوا في بعض الاوقات الى استخراج هذه المستندات بصورة عاجلة.

وأشارت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أنه من التوقع ان يستفيد من هذه الخدمة الكثير من المصريين العاملين بالخارج نظير رسم إضافي بالذات في قنصليات و سفارات مصر في العواصم الخليجية و التي تحظى بكثافة نسبية عاليه للجاليات المصرية.

هذا ويستقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأربعاء الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. وذلك بعد لقاء الأخير بالرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الإتحادية، كما يستقبله أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، فقد احتفلا عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين، تسبق تلك المدة الزمنية الـ(100 عام)، وشهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.