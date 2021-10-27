/658340/أمير-طارق-قدر-الله-وماشاء-فعل-الحمد-لله-على-الاصابة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الجونة وسيراميكا كليورباترا، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب خالد بشارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أمير طارق لاعب الجونة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله على الاصابه”.

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أهداف المباراة:

وسجل فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح سيراميكا كليوباترا عن طريق شريف دابو على رأس سيفا تقا الذي سددها داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في المباراة، والتعادل لصالح الجونة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، عن طريق خالد قمر من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح الجونة عن طريق عمرو السعداوي حاول المدافع تشتيت الكرة لتصل إلى خالد قمر الذي سجل الكرة في المرمى الخالي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا امام الجونة:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا:

الحارس: إسلام طارق

الدفاع: أحمد سالم صافي - محمد نجيب - عمرو طارق - عمرو السعداوي

الوسط: نور السيد - شيميلس بيكلي - إسلام محارب - محمود الشبراوي - كريم طارق

الهجوم: خالد قمر