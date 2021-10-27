/658342/الرئيس-السيسي-اكدنا-على-أهمية-التعاون-والتنسيق-على-جميع-الأطر-في-المحافل-الدولية-مع-رومانيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال كلمته بمؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، أننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين.

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واعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة، بين مصر ورمانيا الدولة التى شرفت بزيارتها فى 2019 فى اول زيارة لرئيس مصرى منذ 15 عاما، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومى او الرسمي او على المستوى الشعبي، اللذين تربطهما اواسر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثر بالايجاب على المجتمعين المصري والروماني.

الرئيس السيسي: اكدنا على أهمية التعاون والتنسيق على جميع الأطر في المحافل الدولية مع رومانيا

وتابع الرئيس السيسي:” أكدنا خلال اللقاء على أهمية علاقات التعاون و التنسيق المستمرة بين مصر ورومانيا، في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقا من المباديء الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل.

وشدد الرئيس السيسي على تقدير الدور الدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي فى منطقة البلقان أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي.