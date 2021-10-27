/658343/الرئيس-السيسي-العلاقات-بين-مصر-ورومانيا-تاريخية-وحريصين-على-زيادة-التعاون

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بشأن العلاقات المصرية الرومانية المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه، إلى تفاصيل المشاورات الثنائية التى جرت مع الرئيس الروماني، والتى جرت فى إطار تعزيز المجالات المشتركة ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين البلدين.

الرئيس السيسي يعرب على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين ​مصر ورومانيا

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة اللجنة المشتركة بين الحكوماتين المصرية والرومانية على تطوير أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والفني، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاستثمار بين البلدين.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه على انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية بما يمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، مصر ورومانيا، مؤكدًا على حرص مصر الدفع بتطوير العلاقات على المستوى الحكومى والشعبي، وبما يزيد من أواصر الاتصال بين البلدين.