/658344/عصام-عبد-الفتاح-يكشف-عن-حكام-القمة-بين-الزمالك-والأهلي-وإبراهيم-نور-الدين-ضمن-المرشحين

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم الدولي محمد عادل سيدير مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في افتتاحية الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبد الفتاح خلال تصريحات إذاعية "يعاون محمد عادل في مباراة الإسماعيلي كلا من "أحمد توفيق طلب، يوسف السنباطي، والحكم الرابع محمود وفا، وسيتواجد في غرفة الفيديو الثانئي أحمد الغندور ومحمد التابعي".

وزاد "مباراة الأهلي والزمالك حتى الأن بحكام مصريين، ولا توجد أي طلبات لتواجد حكام أجانب لهذه المباراة، وننتظر إدارة كل فريق في تقديم الطلب الخاص بالمباراة".

وواصل "من الممكن أن يتواجد محمد عادل حكما للقاء القمة بين الزمالك والأهلي، ومن الممكن تواجد محمد البنا وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ضمن الترشيحات الخاصة بالمباراة، والأهم هو اختيار الأوفر حظا لخوض هذا اللقاء وإدارتة بشكل جيد".

رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير واضحة ومشكوك في صحتها.. وسموحة لم يتعرض للظلم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الزمالك خلال مباراة إنبي بها شك كبير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سأراجع اللقطة مع حكم الفيديو، وإذا كان هناك أمر غير واضح للمشاهد سأخرج وأتحدث بأن الكرة سأؤكد أنها صحيحة، وإذا كان عكس ذلك سأتحدث أيضا".

مباراة الزمالك والأهلي

وزاد " من الممكن أن يشاهد حكم الفيديو اللقطة بنظرة لم نراها، وسنوضح كل شئ لأننا نريد أن يكون الموسم الكروي بلا أخطاء تحكيمية ويكون هناك عدل للجميع".

وواصل "فريق إنبي لا يستحق ركلة جزاء خلال مباراة الزمالك، وكانت هناك ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام سموحة وكانت صحيحة بنسبة 100%، وتواصل رئيس سموحة معي وأكدت له ذلك".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك حتى الأن بحكام مصريين لأنه لم يطلب أي فريق حكام أجانب لأي مباراة".