/658345/رئيس-رياضة-النواب-الغاء-الطوارئ-قرار-تاريخي-يأتي-ضمن-رؤية-شاملة-للجمهورية-الجديدة

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالغاء مد حالة الطوارئ قرار حكيم يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد بفضل قيادتها السياسية وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

دوت الخليج يرصد تعليق محمود حسين بشأن الغاء حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أنه لولا شهدائنا الأبطال ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، والمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، موجها شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ذلك القرار التاريخي.

واشار محمود حسين، الي ان قرار الرئيس السيسي، يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، التي تتأسس علي تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل.

واشار الي أن الغاء مد حالة الطوارئ رسالة قوية للجميع أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا فى طريق الاستقراروالتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء قد اعلن منذ قليل انهاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.