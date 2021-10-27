نص كلمة الرئيس السيسى مع نظيره الرومانى فى المؤتمر الصحفى

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس السيسى كلمة فى المؤتمر الصحفى، جاء نصها:

"إنه لمن دواعى السرور أن استقبل اليوم فخامة رئيس جمهورية رومانيا "كلاوس يوهانس" فى مصر، خاصة أننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عاماً على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين، كما أود أن أعرب عن اعتزازى بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، الدولة التى شرفت بزيارتها عام 2019 فى أول زيارة لرئيس مصرى منذ 15 عاماً، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير تلك العلاقات سواء على المستوى الحكومى والرسمى أو على مستوى الشعبين اللذين تربطهما أواصر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثر بالإيجاب على المجتمعين المصرى والرومانى سواء من خلال الجالية الرومانية التى نعتز بتواجدها فى مصر أو من خلال الجالية المصرية فى رومانيا".

ناقشنا اليوم مع فخامة رئيس رومانيا العلاقات السياسية المتميزة التى تجمع البلدين وكذا علاقات التعاون الثنائية وسُبل دعمها وتعزيزها فى شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لبلدينا، وبصفة خاصة مجالات الطاقة، والاستثمار والصناعة، والتجارة، والسياحة. كما اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادى والفنى على المستوى الثنائى بما ينعكس بشكل إيجابى وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، وأشدنا بانعقاد المنتدى الاقتصادى المصرى الرومانى على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى من البلدين بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التى يتيحها الاقتصاد المصرى.

أكدنا خلال اللقاء تثميننا لعلاقات التعاون والتنسيق المستمرة بين بلدينا فى مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقاً من مبادئنا الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولى وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل، كما شددت على تقديرنا للدور الرومانى المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمى بمنطقة البلقان أو باعتبارها عضوا بالاتحاد الأوروبى.

من جهة أخرى، أتاح اجتماعنا اليوم الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وفى هذا السياق؛ فإننا نجدد دعمنا لتسوية وحل كافة الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولى.

من هذا المنطلق، فلقد أكدنا خلال الاجتماع مع فخامة رئيس جمهورية رومانيا على تطلعنا لعقد الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا يوم 24 ديسمبر ۲۰۲۱ بما يتيح للشعب الليبى الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعى لسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى.

تناولنا أيضاً خلال الاجتماع حرصنا على إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطينى / الإسرائيلى على أساس حل الدولتين بما يسهم فى تمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما ناقشنا من جهة أخرى ملف الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممى بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التى تسعى لفرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك.

اتفقنا كذلك على استمرار التعاون والتنسيق بيننا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة، وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة بالمنطقة والتى تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة، فضلاً عن أهمية تقاسم أعباء مسئولية تلك الظاهرة سواء على الصعيد الإنسانى أو الاقتصادى، بجانب تشجيع زيادة الوعى العام تجاه سبل وقنوات الهجرة المشروعة والفرص الحقيقية المتاحة فى هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج فى المجتمعات المختلفة وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة فيها.

كما بحثنا مع فخامة رئيس جمهورية رومانيا الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب وأهمية العمل على تجفيف منابع تمويله ومجابهة الجهات الراعية للمنظمات والكيانات الإرهابية والتى توفر الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعناصر تلك المنظمات والكيانات، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية فى نشر قيم الاعتدال والتسامح وزيادة الوعى تجاه مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

استعرضت اليوم مع فخامة رئيس جمهورية رومانيا الخطوات التى تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان؛ وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم ۱۱ سبتمبر 2۰۲۱، والتى تشمل التعاطى مع مختلف الأبعاد التى تنطوى عليها قضايا حقوق الإنسان فى البلاد بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

ولا يسعنى فى ختام كلمتى إلا أن أؤكد مجدداً سعادتى وترحيبى بفخامة الرئيس كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا فى مصر، وأتقدم بخالص الشكر على الدعم الذى يمنحه لعلاقات بلدينا الصديقين، معرباً عن خالص تمنياتى لدولة رومانيا حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار فى ظل قيادتها الحكيمة والمتميزة.