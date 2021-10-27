أعضاء مجلس جامعة الأزهر يتوافدون على العاصمة الإدارية الجديدة لبدء الجلسة الشهرية

توافد أعضاء مجلس جامعة الأزهر على قاعة الاجتماعات بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة للبدء في أعمال الجلسة الشهرية للمجلس.

وأبدى قيادات جامعة الأزهر سعادتهم بجهود الدولة في التنمية والتطوير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدهم على دعم المشروعات الإستراتيجية في الجمهورية الجديدة حيث تعد السابقة الأولى من نوعها، بأن ينعقد أول وأكبر مجلس جامعة في هذا المكان.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن جامعة الأزهر تدعم كافة الجهود التي تخدم الوطن وتشارك في كافة المبادرات الرئاسية إيمانا منها بأهمية هذه المشروعات العملاقة ودعما لجهود القيادة السياسية نحو التعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

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