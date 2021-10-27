/658354/دور-مصر-محوري-فى-الشرق-الأوسط-ننشر-أبرز-تصريحات-الرئيس-الروماني-خلال-المؤتمر-الصحفي

تحدث الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، خلال المؤتمر الصحفي الذى انعقد منذ قليل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، خلال حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي:" اللجنة المشتركة مع مصر ستلعب دورا كبيرا في تعزيز روابطنا الثنائية، مشيرًا إلى أن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادي بين مصر ورومانيا ستلعب دورًا هامًا.

أبرز تصريحات الرئيس الروماني خلال المؤتمر الصحفي

كما أشار الرئيس الروماني، إلى أن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين ستلعب دورًا هامًا فى إطار توسيع التعاون الثنائي وإقامة مشاريع مشتركة.

وأيضًا شدد الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، على ضرورة سرعة إيجاد سبل تنمية التعاون في مجالات أخرى تعتبر أساسية للبلدين.

وألمح الرئيس الروماني، إلى أن المجالات الجديدة المشتركة تشمل الدفاع والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، كما تشمل أيضًا الأمن السيبراني والتعليم والبحث العلمي والابتكار.

هذا وأضاف الرئيس الروماني، حديثه قائلًا:" سنعمل على تشجيع رجال الأعمال بين البلدين لإطلاق مشاريع جديدة. وأكد أن مصر ورومانيا أبوابا لأهم الأسواق الاقتصادية المتكاملة في أوروبا وإفريقيا، مضيفًا:" نٌقدر جهود مصر من أجل إيجاد السبل لحل الأزمات فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن رومانيا تحافظ على موقفها المتوازن والمتفق مع القانون الدولى من جميع أزمات الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس الروماني، على ضرورة دعم تطبيق زيادة الثقة في العلاقات الفلسطينية والإسرائيلية.

كما أشار إلى ضرورة تهيئة الأوضاع لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل التقدم في حل الدولتين، مؤكدًا على أنه الحل الوحيد للتطلعات المشروعة لفلسطين وإسرائيل.

وأختتم:" الأزمة السورية خلفت مآسي كبيرة وولدت هجرة أثرت بشكل سلبي، مضيفًا:" مصر دولة هامة وتلعب دورًا حيويًا فى الحفاظ على الأمن فى المنطقة.