/658359/رسالة-تهديد-تعيد-طائرة-مصر-للطيران-المتجه-لروسيا
أكد مصدر مسئول بمصر للطيران انة تم عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة وتم عودة الرحلة بعد اقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمه .
دوت الخليج
هذا واقلعت صباح اليوم الأربعاء، رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي وذلك في أولي رحلاتها بعد فترة توقف دامت ٦ سنوات.
رسالة تهديد تعيد طائرة مصر للطيران المتجه لروسيا
وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب و عودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.
جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.
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