خالفوا الحكومة.. سحب رخص 3757 سيارة لعدم الالتزام بـ«الملصق الإلكتروني»

/658346/خالفوا-الحكومة-سحب-رخص-3757-سيارة-لعدم-الالتزام-بـالملصق-الإلكتروني

خلال 24 ساعة.. سحب رجال المرور 3757 رخصة سيارة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، كما تم رفعت 40 سيارة ودراجة بخارية متروكة في الشوارع، وتحرير2446 مخالفة لقائدي الدراجات البخارية لعدم ارتداء الخوذة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عقوبة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

عقوبة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

كانت بدأت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق،خلال شهر أغسطس الماضي، تطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني على السيارات المخالفة، وفقًا لنص قانون المرور الجديد، الذي ألزم جميع أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى يتضمن تعريفاً بالمركبة بصورة دائمة ومن أبرز هذه العقوبات.

حبس 6 شهور

- وفي حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد.

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يعاقب مرتكبي تلك المخالفات بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

- يعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وللحصول على هذا الملصق يؤدى المرخص له رسماً يتراوح بين 75 إلى 300 جنيه سنويا، وتحتسب قيمة الرسم وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف علي الملصق، ويسدد نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

كما أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

بيان وزارة الداخلية

وأوضحت في بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.