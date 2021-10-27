/658347/المجموعة-الافريقية-تؤمن-جماهير-الأهلي-والإسماعيلي-الليلة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي مع الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

دوت الخليج طاقم التحكيم الذي يدير المباراة ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات. وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الأهلي. الجهاز الفني للنادى الأهلى على صعيد متصل، إستقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.

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