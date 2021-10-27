/658352/تعرف-على-مدة-التظلم-على-قرارات-اللجنة-القومية-بشأن-التراخيص-بقانون-الموارد-الاحيائية

تضمنت المادة 13 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، أن كل ذي مصلحة حق التظلم من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشات قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية فى القانون الجديد

قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.

وذلك تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع. ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.