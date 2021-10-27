/658353/أمينة-خليل-تعلن-انفصالها-عن-خطيبها-عمر-طه

كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي.

تحيا مصريكشف انفصال الفنانة أمينة خليل عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه.

انفصال أمينة خليل عن خطيبها

أجابت أمينة خليل على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ، عن موعد حفل زفافها، قائلة: "قدر الله ماشاء فعل، نصيب.. عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى".

وأشارت أمينة خليل إلى أن بعض الرجال لا يتحملون فكرة شهرة زوجاتهم وشريكاتهم، وأن الإيجو الخاص بهم لا يمكنهم من التحمل.

أمينة خليل تكشف صفات شريك حياتها

وحول مواصفات الرجل الذي تتمناه قالت : "لازم نبقى أصدقاء، هذا شيء مهم جداً، حتة تصا العلاقة لدرجة صحية وقوية وحقيقية، يجب أن نكون أصحاب قبل الارتباط، لأن الصداقة تستمر، أما وهج الحب ممكن يقل".

كانت أمينة خليل أعلنت خطبتها في يوليو 2020 في حفل صغير أقيم في منزلها وسط حضور المقربين فقط.

معلومات عن خطيب أمينة خليل السابق

ومالا يعرفه الكثيرون عن عمر طه، خطيب النجمة أمينة خليل السابق أنه مهندس معماري يكبر أمينة خليل ب9 سنوات.

فهو من مواليد عام 1979، وكان طالبًا مجتهدًا في الدراسة، والتحق بجامعة القاهرة ودرس الهندسة المعمارية وعاشق للصيد.

وأمينة من مواليد شهر أكتوبر لعام 1988،والدها الموسيقار يحيى خليل ، وأثبتت أمينة نفسها على الساحة الفنية عقب الانتهاء من دراستها بالجامعة الأمريكية.

ومن جانبه أثار الفنانة أمينة خليل والفنان تامر هشام جدلًا واسعًا حول طبيعة علاقتهما، بعد ظهورهما سويًا على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

تامر هشام ينفي نبأ ارتباطه بأمينة خليل

خرج الفنان هشام خليل لنفي تلك الشائعة وذلك بشكل غير مباشر من خلال نشر صورهما سويًا بالمهرجان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وتعليقه عليهم قائلًا: "مع صديقتي العزيزة أمينة خليل من ختام مهرجان الجونة السينمائي".

حضرت الفنانة أمينة خليل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي رفقة النجم تامر هاشم أحد أعضاء فرقة كاريوكي، وأثار التناغم الكبير الذي بدا بينهما أثناء وقوفهما لالتقاط الـ صور على السجادة الحمراء الجدل حول ارتباطهما بـ علاقة عاطفية.

أمينة خليل برفقة تامر هشام في ختام مهرجان الجونة السينمائي

وصل النجمان المصريان معاً إلى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتقطا العديد من الصور وهما يتشابكان الأيدي.

أمينة خليل تتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الفني، تنافست الفنانة أمينة خليل في موسم دراما رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل " خلي بالك من زيزي"، والذي تمت كتابته تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، والعمل فكرة وسيناريو وحوار منى الشيمي وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على.

وتدور قصته حول فتاة ناضجة متزوجة تعاني من صعوبة في التركيز وحالات من الهلع والقلق، تسوء الأمور بينها وبين زوجها بعد فشل محاولاتها في الإنجاب، لتتطور الأمور بعد ذلك بينهما وصولاً إلى ساحات القضاء والمحاكم، حيث تصبح مهددة بـ فقدان كل شيء إلى جانب الأمومة.