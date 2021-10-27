/658355/الرئيس-الرومانى-يصل-مجلس-النواب-ويعقد-لقاءا-بالمستشار-الدكتور-حنفى-جبالى

وصل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، مقر مجلس النواب اليوم الأربعاء ومن المنتظر أن يعقد لقاءًا مع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الإتحادية

دوت الخليج

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، فقد احتفلا عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين، تسبق تلك المدة الزمنية الـ(100 عام)، وشهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.

الرئيس الرمانى يصل مجلس النواب ويعقد لقاءا بالمستشار الدكتور حنفى جبالى

تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدرٍ كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.