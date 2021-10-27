الأمم المتحدة: نسعى للاستفادة من الخبرات الواسعة للقضاء المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبلت اليوم غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، وفداً قضائياً رفيع المستوى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى النمسا، بمقر الأمم المتحدة فى فيينا فى بداية زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة الأممية وكذلك مع المسؤولين النمساويين.





وألقت والى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الوفد مع خبراء الأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها لتاريخ القضاء المصرى ومكانته، ودوره فى دعم المؤسسات القضائية فى الدول الأخرى، مشيرة إلى رغبة المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة فى الاستفادة من الخبرات الواسعة لقضاء مصر فى إطار عملها لبناء القدرات القضائية فى دول المنطقتين العربية والإفريقية.

وأضافت أن هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين المنظمة والقضاء المصرى، وهو التعاون الذى نتج عنه العديد من الأنشطة التدريبية التى نظمتها الأمم المتحدة دعماً لمنظومة العدالة المصرية، موضحة أن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجالات عمل المنظمة التى تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون فى مجالاتٍ مستجدة مثل ميكنة النظم القضائية.

ومن جانبه، أعرب شوضة عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة فى دعم العدالة والمؤسسات القضائية فى مختلف دول العالم، مضيفاً أن تولى غادة والى، لمنصب المدير التنفيذى، لهذه المنظمة يعكس دور ومكانة المرأة المصرية فى العمل الدولى، كما أكد خلال كلمته على أهمية استقلال القضاء معتبراً ذلك "قاعدة ذهبية" يتم الالتزام بها فى مصر بشكل كامل.

وألقى السفير الملا كلمة أبرزت أهمية الشراكة بين مصر والمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة فى مجال بناء القدرات المؤسسية لمكافحة كل أنواع الجريمة وإعلاء سيادة القانون، ومؤكداً حرص مصر لاستمرار وتعزيز هذا التعاون.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد القضائي المصرى إلى فيينا ستتضمن اجتماعات مع الأمم المتحدة فى مجالات مهمة منها مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والفساد واستعادة الأصول المنهوبة، والتعامل مع قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى النفاذ إلى العدالة والتعاون الدولى فى الأمور الجنائية.