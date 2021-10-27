السيسى يقرر تعيين الفريق محمد فريد حجازى مستشارا للرئيس لمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعيين الفريق محمد فريد حجازى مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعيين الفريق محمد فريد حجازى مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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