صور.. السيسى يبحث مع نظيره الرومانى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، إذ رحب الرئيس بنظيره الرومانى، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومعربا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى بينهما فى ضوء تنامى العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست فى يونيو 2019، والتى كانت أول زيارة لرئيس مصرى إلى رومانيا منذ حوالى 15 سنة.

وأكد الرئيس الرومانى سعادته بزيارة القاهرة، موجها الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربا عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، إلى جانب دورها المحورى بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن الطفرة التنموية التى حققتها مصر، وما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى فى شتى المجالات.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية والتجارية، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى القطاعات ذات الميزة التنافسية فى مصر ورومانيا، إذ تم التوافق بشأن أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادى والفنى على المستوى الثنائى، فضلا عن الإشادة بانعقاد المنتدى الاقتصادى المصرى الرومانى على هامش الزيارة الحالية للرئيس الرومانى ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى من البلدين.

كما تم التباحث بشأن التعاون فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك فى ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، وسعى مصر فى هذا الإطار لكى تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة فى شرق المتوسط، وكذا رومانيا لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة فى منطقة البلقان وشرق أوروبا.

وتباحث الرئيسان حول فرص تعزيز التعاون فى مجال السياحة وسبل زيادة حركتها، وتطرقا أيضا إلى سبل التعاون فى مجالات الزراعة، والصناعة، وكذا التعاون العسكرى والأمنى.

وتم خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية. وقد تم فى هذا الإطار التأكيد على التطلع لعقد الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا فى ديسمبر 2021، بما يتيح للشعب الليبى الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية. كما ناقش الرئيسان أيضا ملف الأزمة السورية وتأثيرها على استقرار المنطقة، والجهود الحالية للمبعوث الأممى بغية التوصل لتسوية سلمية لهذه الأزمة.

كما تناول اللقاء أيضا آخر تطورات جهود إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، وتحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث تم التوافق بشأن أهمية إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض خلال المباحثات الجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الدولى بالتعامل مع جذور هذه الآفة من خلال مقاربة شاملة تتضمن كل الأبعاد والأسباب.

كما تم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ أكد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى الجهود المصرية للتصدى بنجاح لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكدا أهمية التعامل مع ملف الهجرة فى إطار من المسئولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية فى دول المصدر.

وأعرب الرئيس الرومانى عن تثمينه للجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتجربة المصرية الناجحة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدى للتحديات التى تواجه ضفتى المتوسط، ومشيدا فى هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبى، مع التأكيد على حرص رومانيا على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك فى ضوء كونها إحدى أهم دول الجوار للقارة الأوروبية، وفى ظل العلاقة المباشرة بين الأمن فى أوروبا والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.