إنفوجراف.. الرئيس السيسى يتحدث مع نظيره الرومانى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





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