فيديوجراف- وثيقة عمل رسمية.. جهود مصر فى القضاء على التمييز ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود مصر فى القضاء على التمييز ضد المرأة. حيث أطلقت الدولة المصرية، الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واعتبرها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الرسمية للأعوام المقبلة، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية.

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