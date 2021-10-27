عودة طائرة مصرية بعد إقلاعها من مطار القاهرة متجهة إلى موسكو بسبب رسالة تهديد من مجهول

أعلنت شركة مصر للطيران فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 والمتجهة إلى موسكو بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.
وعادت الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالى 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.
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