تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالاشتباه فى جسم غريب أمام السور الجانبى لحديقة الأورمان بدائرة قسم شرطة الجيزة . وأوضح مصدر أمني أن قوات الحماية المدينة انتقلت إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمنى، وبالفحص تم العثور على كيس بلاستيك يحوى زجاجة بلاستيكية، وتبين سلبية البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كيس بلاستيك».. مصدر أمني يوضح حقيقة الجسم الغريب أمام سور حديقة الأورمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.