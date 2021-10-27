/658361/سقوط-8-أشخاص-خلال-الحفر-والتنقيب-عن-الأثار-في-شبين-القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على 8 أشخاص، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وضبط سيارتين، وأتضح وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

دوت الخليج

ترجع تفاصيل الواقعة تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، ونجحت القوات في القبض على «س ع ع»، 46 سنة، عامل، و«ا ا م»، 43 سنة، عامل، و«ع م س»، 42 سنة، أعمال حرة، و«ن ع م»، 38 سنة، صاحب شركة توريدات، و«أ ع م»، 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، و«ب ع م»، 32 سنة، صاحب شركة مقاولات وسبق اتهامه بقضية مشاجرة، و«ط ع ع»، 53 سنة محام، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و«م ع س»، 36 سنة، سائق.

أعمال الحفر والتنقيب عن الأثار

وذلك خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالمنطقة باستخدام أدوات «مولد كهربائى، و2 موتور غاطس، وأزمة، وفأس»، كما تم ضبط سيارتين ملك المتهمين الثالث والرابع، وبالمعاينة أتضح وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر، وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين بما نتج عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقياكهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار.

وبعرض المتهمين على النيابة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب تشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية للانتقال إلى مكان الواقعة، لبيان عما إذا كانت المنطقة اثرية من عدمه وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة العامة.