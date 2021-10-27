الرئيس السيسي يصدر قرار بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

/658364/الرئيس-السيسي-يصدر-قرار-بتعيين-الفريق-محمد-فريد-حجازي-مستشارا-لرئيس-الجمهورية-لمبادرة-حياة-كريمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

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